Depremden sonra kaybolan kişinin cesedi yıkılan duvarın altından çıktı

- Depremden bu yana her yerde arıyorlardı, yıkılan duvarın altından 286. günde cesedi çıktı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremden bu yana kayıp olan şahsın cesedi, 286. günde yıkılan duvarın altında bulundu.

Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde, Nuriye Civelek Caddesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katıda depremde yıkıldı. Bugün binanın sahipleri tarafından yapılan kontrollerde; çöken duvarların altında bir ceset bulundu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, binada çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla netlik kazanacak. Cesedin depremden bu yana haber alınamayan ve binanın en üst katında yaşayan bir şahsa ait olduğu düşünülüyor. Öte yandan kayıp olarak aranan şahsın yakınları tarafından bir çok yerde arandığı öğrenildi.