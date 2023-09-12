Depremde zarar gören işletme öcce dürümünü müşterilerine sunmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay'daki işletme, öcce dürümünü müşterilerine sunmaya devam ediyor. Depremde yıkılan iş yeri sahibi Hasan İnce, oğluyla birlikte tezgahta çalışarak yıllardır yapılan öcce dürümünü müşterilere sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evi ve işletmesi zarar gören 67 yaşındaki Hasan İnce, sokak lezzetleri arasında bulunan öcce dürümünü müşterilerine hazırladığı tezgahta sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, yöresel lezzet üretimi yapan pek çok işletme zarar gördü.

Merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki iş yerinde 52 yıldır öcce dürüm yapan Hasan İnce'nin de depremlerde ekmek teknesi kullanılamaz hale geldi.

Depremlerin ardından ailesiyle bir süre başka şehre giden İnce, memleket özlemine dayanamadı.

Ailesiyle yeniden Hatay'a dönen İnce, yıllardır iş yerinde yaptığı öcce dürümünü müşterilerine oğluyla çalıştığı tezgahta yaparak sunmaya başladı.

Depremde yarım asırlık iş yeri yıkıldı

Öcce ustası Hasan İnce, AA muhabirine, depremlerin ardından bir süre ayrı kaldığı memleketine geri gelerek işinin başına geçtiğini anlattı.

Ailesiyle konteynerde kaldıklarını belirten İnce, depremlerde hem evini hem de yarım asırlık iş yerini kaybettiğini söyledi.

Oğluyla tezgah açarak yıllardır yaptığı lezzeti tezgahta müşterine sunmaya başladığını dile getiren İnce, "Allah bir daha böyle bir felaketi göstermesin. Depremde dükkanlarımız yıkıldı. Şimdi burada hizmet veriyoruz. Öcce bizim geleneksel bir lezzetimizdir. Yıllardır bunu yaparız. Başka illerde mücver diyorlar fakat mücver kabaktan yapılır, öccede kabak olmaz." diye konuştu.

İnce, öccenin un, yumurta, yeşillik, soğan ve çeşitli baharatlar koyularak hazırlandığını belirtti.

Kızarttığı karışımı, taş fırında pişen ekmeğe koyup üzerine haşlanmış yumurta, domates, maydanoz, biber ve baharat koyarak dürüm haline getirdiğini anlatan İnce, bu lezzete talebin çok olduğunu söyledi.

Babasıyla tezgahta çalışan Hakan İnce (42) de yeniden tezgah açarak 30 yıldan bu yana yaptığı işi sürdürdüğünü kaydetti.