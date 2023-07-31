Depremde 6 yaşındaki kızını kaybeden anne, Beyza'ya dair hatıraları bulmak için geldiği enkaz kafede onun arkadaşının aile fotoğraflarının olduğu albümü buldu

Depremde kaybettiği kızı için geldi, enkaz kafede kızının arkadaşının fotoğraflarını buldu

Depremde 6 yaşındaki kızını kaybeden anne, Beyza'ya dair hatıraları bulmak için geldiği enkaz kafede onun arkadaşının aile fotoğraflarının olduğu albümü buldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6 yaşındaki kızını kaybeden anne, Beyza'ya dair hatıraları bulmak için geldiği enkaz kafede kızının arkadaşının aile fotoğraflarının olduğu albümü buldu. Üzüntülü ve duygusal anlar yaşayan anne, bulduğu albümü kızının arkadaşının ailesine ulaştıracağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesinde depreme yakalanan iki çocuk annesi Halime Çay, afetin acılarını yaşıyor. Deprem de enkaz altında kalan aileden 6 yaşındaki kızları Beyza hayatını kaybetti. Her gün evlat acısını yaşayan anne Çay, aynı bölgedeki enkazlardan çıkarılan resimlerin olduğu kafeye Beyaz'nın hatıralarını aradı. Duygusal anların yaşandığı görüntülerde kızının hatıraları yerine Beyza'nın arkadaşı ve ailesinin fotoğraf albümünü buldu. Bulduğu fotoğrafları teslim alan Çay, fotoğrafları sahiplerine teslim edeceğini söyledi.

Deprem ve sonrasını anlatan Anne Halime Çay, "Ben Ebrar H blokta oturuyordum. O gece gürültüyle uyandık eşimle çocuklarımın odasına geldim. Büyük kızım yere düşmüştü fark ettim üzerine kapandım ancak küçük kızımı bulamadım. Biz enkazdan 10 dakika sonra dışarı çıktık. Küçük kızımı aradık sürekli saat 9 gibi vefat etmiş bulduk. Kızım prematüre 25 haftalık doğmuştu. Yani hayata zor tutunmuştu. 3,5 ay kuvöz de kalmış yolunu gözlemiştik. İlkokul birinci sınıfa gidiyordu ve o gün tatil ertesi gün okul başlayacaktı çok hevesli ve çok mutluydu yeni okuluna başlayıp yeni şeyler öğreneceği için ama her şey yarım kaldı" dedi.

"Hiç değilse hatıralarını yaşatırlar"

Belki kızına dair bir şeyler bulurum diyerek enkaz kafeye geldiğini anlatan anne Çat," Kızımı aldıktan sonra binaya dönememiştik. Hiçbir şeyini alamadım. Ona dair bir şey arıyorum. Onun kokusunu arıyorum ve o umutla geldim. Onun çok sevdiği arkadaşının fotoğrafını buldum. Çok şükür onlar hayatta o gece Kahramanmaraş'ta değillerdi kabusu yaşamadılar. İnşallah insanlar sevdiklerine ve kaybettiklerine dair bir şeyler bulabilirler hiç değilse hatıralarını yaşatırlar" ifadelerini kullandı.

Enkaz kafeyi oluşturan Mehmet Yalçın ise "Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlarımız gelip burada hüzünlerini yaşayıp acılarımızı hep beraber unutuyoruz. Ablamız kendi fotoğrafını bulamadı ancak kızının ailesinin fotoğrafını buldu. İnsanlar gelip burada fotoğraflarını ve eşyalarını bulabilirler" diye konuştu.