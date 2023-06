Depremde 13 yakınını kaybeden gence sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde 13 yakınını kaybeden Mahmut Can Yağlıcı'ya çalıştığı hastanede sürpriz doğum günü düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz da etkinliğe katılarak, Yağlıcı'nın yeni yaşını kutladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde anne, baba ve kız kardeşi ile birlikte 13 yakınını kaybeden Mahmut Can Yağlıcı'ya (24), çalıştığı hastanede sürpriz doğum günü düzenlendi. Etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz ile iş arkadaşları katılarak, Mahmut Can Yağlıcının yeni yaşını kutladı. Sürprizle duygulanan Mahmut Can Yağlıcı, "Bir kez daha öğrendim ki ben kimsesiz değilmişim, benim bir sürü ailem varmış" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde bulunan birlikte askerlik görevini yapan ve en son ailesini Kayseri'deki acemi birliğinde yemin töreninde gören Mahmut Can Yağlıcı Yağlıcı, terhisine 25 gün kala 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybetmenin acısını yaşadı. Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Bilge Sitesi'nde oturan anne, baba ve kız kardeşi ile birlikte 13 yakını, enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Osmaniye Gençlik Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Osmaniye Devlet Hastanesi personelleri Yağlıcı'nın doğum için etkinlik düzenledi. Doğum günü etkinliğine Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz da katılarak, depremzede Mahmut Can Yağlıcı'yı yalnız bırakmadı. Sürprizin yapıldığı salona giren Mahmut Can Yağlıcı, gözyaşlarını tutamadı. Hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Yağlıcı'nın yeni yaşını ilk olarak Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz kutlayıp, hediyelerini verdi.