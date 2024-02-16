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DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu, hissedildi mi?

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Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve durumu hakkında bilgi arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları merak ediyor. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir panik yaratan gelişme de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM Mİ OLDU?

8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu, hissedildi mi?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Yaşam

Malatya Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Haberler

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