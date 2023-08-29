Denizli'nin tanınmış avukatlarından Tuncer Yılmaz hayatını kaybetti

Denizli'nin tanınmış avukatlarından ve eski baro başkanlarından Tuncer Yılmaz hayatını kaybetti.

Denizli'nin tanınmış avukatlarından 84 yaşındaki Tuncer Yılmaz, yaşamını yitirdi. 1992-1996 yılları arsında Denizli Baro Başkanlığı, 1997-2005 yılları arasında da Türkiye Barolar Birliği disiplin kurulu üyeliği yapan Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü belirtildi. Yaşlılığa bağlı olarak vefat ettiği öğrenilen Yılmaz için Baro başkanlığı önünde tören düzenlendi. Yılmaz, Asri Mezarlıkta kılınacak olan cenaze namazının ardından burada son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ