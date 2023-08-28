Denizli'nin Honaz ilçesinin eski belediye başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı eski Kocabaş beldesinin son belediye başkanı Muzaffer Taşgeldi, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce 2009 yılında AK Parti'den Kocabaş beldesine son belediye başkanı seçilen ve 2014 yerel seçimlerinden sonra Honaz Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Muzaffer Taşgeldi (57), Cumartesi günü akşam saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Taşgeldi, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taşgeldi'nin ölüm haberi ailesi, akrabaları, sevenlerini yasa boğdu. Taşgeldi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazına müteakip Kocabaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - DENİZLİ