Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada 4 araç birbirine çarptı ve maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında sağlık ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Denizli'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otobüs ile otomobilin kontrolden çıkması sonucu bir birine çarptı. Arkadan gelen panelvan araç ile başka bir otomobil ise kazayı fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu 4 araçtan biri olan otomobil sürücü yaralandı. Diğer sürücüler, kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, trafik ekibi ise başka kazaların oluşmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı. Kısa süreliğine tek şeritten ilerleyen trafik akışı, araçların tamamen kaldırılması sonrasında açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.