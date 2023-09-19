Denizli'de Unutulan Yağın Neden Olduğu Yangında Bir Kedi Telef Oldu

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de ocakta unutulan yağın alev alması sonucu 3 katlı apartmanın çatı katında yangın meydana geldi. Ev kullanılamaz hale gelirken, bir kedi telef oldu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1940 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında yangının ocakta unutulan yağın alev alması neticesinde çıktığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol atına alınan yangın söndürüldü. Çıkan yangında çatı katı daire kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Evde bulunan kedi ise dumandan zehirlenerek telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ