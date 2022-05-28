Denizli'de hava sıcaklığı asfalt eritti! Vatandaş tedirgin: Mayısta böyle, ağustos ayında ne olacak kim bilir? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de hava sıcaklığı asfalt eritti! Vatandaş tedirgin: Mayısta böyle, ağustos ayında ne olacak kim bilir?

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Yaşam
 - Güncelleme:

Denizli'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu. Yolda yürüyenlerin ayakkabıları asfalta yapıştı, sürücüler ise asfaltın kuru yerlerinden gitmeye çalıştı.

Kentte mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi.

YOLDA ERİMELER MEYDANA GELDİ

Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Araçlarını zifte bulaştırmak istemeyen sürücüler, yolun kuru bölümlerinden gitmeye çalıştı. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

Denizli'de hava sıcaklığı asfalt eritti! Vatandaş tedirgin: Mayısta böyle, ağustos ayında ne olacak kim bilir?

"AĞUSTOS AYINDA NE OLACAK KİM BİLİR?"

Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi.

İbrahim Özen ise, "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayısta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" diye konuştu.

Denizli'de hava sıcaklığı asfalt eritti! Vatandaş tedirgin: Mayısta böyle, ağustos ayında ne olacak kim bilir?

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Yaşam

Denizli Mayıs Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title