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Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

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İstanbul Kadıköy'de denize düşen bir adamla yardım istediği bir kadın arasındaki diyalog kısa sürede gündem oldu. Kadının "Yüzemiyor musun?" sorusuna "Yüzemiyorum" yanıtını veren adam "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusuna ise "Allah beni boğmuyor" yanıtını verdi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs daha sonra ise kenarda kendisini izleyenlere "Bana bir şey atın" diye bağırdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen bir görüntü kısa sürede büyük ses getirdi.

Denize düşen bir adamla yardım istediği kalabalık içindeki bir kadın arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu.

"ALLAH BENİ BOĞMUYOR"

Kadının "Yüzemiyor musun?" sorusuna "Yüzemiyorum" yanıtını veren adam "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusunu ise "Allah beni boğmuyor " diye yanıtladı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Çevredekilerin film gibi izlediği olay sırasında kimsenin yardım etmediği görülürken, sesini duyurmaya çalışan şahıs "Bana bir şey atın" diye bağırıyor.

Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıCevap :

Biri sahilde olan kişiye suyun kaldırma kuvvetini anlatsın.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Boğulan birine yardım etmek yerine oturup kavga etmekte kadıköylülere has bir durum ! Bunların tedavi olma şansı yok umutsuz vaka hepsi

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Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıemre null:

yine alkol yine alkol iste bakin alkol her olayın içinde var burdaki bazıları batıda da alkol var abd de alkol var diyorlar var ama orda da onlarca olay oluyor farklı ülke olduğu için vurdaki haber sitelerine az yansıyor abd okul basıp öğrenci katliamı yapanlar mı diyeyim kilisede öldürülüp defnedilmis toplu çocuk mezarları mi diyeyim soyulan futbolcu evleri mi diyeyim falan onlarca olay oluyor intihar da dahil kesinlikle alkol yasaklanmadikca ulkeye huzur gelmez lutfen alkol satan yerlerde şu bile almayalım duyarlı vatandaş olalim ve arabanızın arkasına alkol içmeyelim alkol hayatını mahveder ceheneme götürür falan gibi yazılar yazalım sevabi çok büyüktür Reisin sarayından daha büyük bir saray verilir sevap olarak

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Haber YorumlarıMurat Demir:

Yüzme bilmeyen bir kişi için suyun kaldırma kuvveti diye bişey olmaz sacmalamayin

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

hahaha işinize gelmeyince Allah bilir ????

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Haber Yorumlarısemson 12:

iyiki denize biri atlaması adamı bogardilar:)

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ağzınızla için şunu yahu

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Haber YorumlarıAGA:

admin. arada bakıyorum sizin haberlere de AMA maşaALLAH. okuyucu kitlen bir kültürlü bir kültürlü :))) habere değil de yorumlara bakmaya giriyorum zaman zaman gülmek için

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Abla ıcmeden kafası iyi

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Haber Yorumlarıhüseyin yetiş:

Dün havada baya güzeldi ama deniz havası değildi

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