Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen bir görüntü kısa sürede büyük ses getirdi.

Denize düşen bir adamla yardım istediği kalabalık içindeki bir kadın arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu.

"ALLAH BENİ BOĞMUYOR"

Kadının "Yüzemiyor musun?" sorusuna "Yüzemiyorum" yanıtını veren adam "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusunu ise "Allah beni boğmuyor " diye yanıtladı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Çevredekilerin film gibi izlediği olay sırasında kimsenin yardım etmediği görülürken, sesini duyurmaya çalışan şahıs "Bana bir şey atın" diye bağırıyor.