Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog
İstanbul Kadıköy'de denize düşen bir adamla yardım istediği bir kadın arasındaki diyalog kısa sürede gündem oldu. Kadının "Yüzemiyor musun?" sorusuna "Yüzemiyorum" yanıtını veren adam "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusuna ise "Allah beni boğmuyor" yanıtını verdi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs daha sonra ise kenarda kendisini izleyenlere "Bana bir şey atın" diye bağırdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen bir görüntü kısa sürede büyük ses getirdi.
Denize düşen bir adamla yardım istediği kalabalık içindeki bir kadın arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu.
"ALLAH BENİ BOĞMUYOR"
Kadının "Yüzemiyor musun?" sorusuna "Yüzemiyorum" yanıtını veren adam "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusunu ise "Allah beni boğmuyor " diye yanıtladı.
FİLM GİBİ İZLEDİLER
Çevredekilerin film gibi izlediği olay sırasında kimsenin yardım etmediği görülürken, sesini duyurmaya çalışan şahıs "Bana bir şey atın" diye bağırıyor.