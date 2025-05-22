Denizde Boğulan Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizde Boğulan Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ordu'da denizde boğulan 17 yaşındaki Yiğitcan Kıran, bugün Mesudiye ilçesinde cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayda diğer iki arkadaşından biri de hastanede tedavi altına alınmıştı.

ORDU'da, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulan Yiğitcan Kıran (17), bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 20 Mayıs'ta Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö., Yiğitcan Kıran ve Orhan Kadirhan Bilkay, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, aynı gün Yiğitcan Kıran da dün yaşamını yitirdi. Bilkay, Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Yiğitcan Kıran ise bugün öğle vakti, Mesudiye ilçesi Köşe Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve tedavisi tamamlanan Adal Ö. ise hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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