Denizde Boğulan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizde Boğulan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ordu'da serinlemek için denize giren 7 yaşındaki Afgan uyruklu H.T., boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ORDU'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Afgan uyruklu H.T. (7) isimli erkek çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi plajında meydana geldi. Ailesi ile birlikte serinlemek için denize giren H.T., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Denizde arama çalışması başlatıldı. Cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan H.T., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. H.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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