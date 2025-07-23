Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu. Müsilajı andıran tabaka, bölge halkında tedirginlik oluşturdu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.

Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

BÖLGE HALKINI TEDİRGİN ETTİ

Sahil şeridinin bazı noktalarında görülen ve müsilaja benzeyen köpük tabakası bölge halkını tedirgin etti.

Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

ALINAN NUMUNELER İNCELENECEK

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.

Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYüksel aşık Aşık:

Kaynağı CHP olabilirmi acaba ne de olsa sahil kentleri onlar yonetiyor

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