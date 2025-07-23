Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu. Müsilajı andıran tabaka, bölge halkında tedirginlik oluşturdu.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.
BÖLGE HALKINI TEDİRGİN ETTİ
Sahil şeridinin bazı noktalarında görülen ve müsilaja benzeyen köpük tabakası bölge halkını tedirgin etti.
EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.
ALINAN NUMUNELER İNCELENECEK
Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam