Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.

BÖLGE HALKINI TEDİRGİN ETTİ

Sahil şeridinin bazı noktalarında görülen ve müsilaja benzeyen köpük tabakası bölge halkını tedirgin etti.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

ALINAN NUMUNELER İNCELENECEK

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.