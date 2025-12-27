Haberler

'KAR YAĞIŞINI ÇOK ÖZLEDİM'

Ardahan'da kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sürücüler zorluk yaşarken, Deniz Karadayı karın güzelliğini vurguladı ve kar yağışına sevindi.

Ardahan'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, özellikle sürücüler sabah saatlerinde zorluk çekti. Bazı sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarındaki karı temizledi. Deniz Karadayı da babasının aracını temizlerken objektiflere takıldı. Deniz Karadayı, "Kar yağışını çok özledim, Ardahan'a çok yakışıyor. Şehrimiz beyaza bürününce ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Yağmasına sevindik" dedi. Diğer yandan yetkililer, sürücüleri buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
