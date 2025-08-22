Demre'de Yavru Balina Kurtarıldı

Demre'de Yavru Balina Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru balina, tekneciler tarafından kurtarılarak suya bırakıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yarasının ciddi olmadığını belirtti.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kayalıklara sıkışarak yaralanan yavru balina tekneciler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yarasının ciddi olmadığı belirlenen balinayı suya bıraktı.

Demre'ye bağlı Gökkaya Koyu'nda dün turistik gezi yapan tekneciler, kayalıklara vurmuş halde bir yavru balina fark etti. Kayalıklara sıkışan ve yaralandığı anlaşılan yavru balinanın kurtarılması için harekete geçen tekneciler, Sahil Güvenlik ekiplerine de haber verdi. Yat kaptanı Fatih Bilgin botla yavru balinaya yaklaştı. Kuyruğuna bağladığı iple balinayı sıkıştığı yerden kurtaran Bilgin, daha sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Yarasının ciddi olmadığı anlaşılan balina ekipler tarafından suya bırakıldı. Balina daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayırlı olsun! Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Hayırlı olsun! Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.