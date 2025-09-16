Demir karşılığı yıkım anlaşması yapan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Bir vatandaş, demir karşılığı yıkım anlaşması yaptığı binadan hiç demir çıkmaması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Maşallah çok bereketliydi" notuyla paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ISPANAKTA DAHA ÇOK DEMİR VAR"

Görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Bina yığma sistemle yapılmış", "Eski ateş tuğlası ile örülmüş", "Demir koymayı unutmuşlar", "Ispanak da daha çok demir var" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.