Haberler

Demir karşılığı yıkım anlaşması yapan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Demir karşılığı yıkım anlaşması yapan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Demir karşılığı yıkım anlaşması yapan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
Haber Videosu

Demir karşılığı yıkılan bir binadan hiç demir çıkmayınca vatandaş şaşkına döndü. "Maşallah çok bereketliydi" notuyla paylaşılan görüntüler viral olurken, sosyal medyada "Ispanakta daha çok demir var" gibi esprili yorumlar yapıldı.

Bir vatandaş, demir karşılığı yıkım anlaşması yaptığı binadan hiç demir çıkmaması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Maşallah çok bereketliydi" notuyla paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ISPANAKTA DAHA ÇOK DEMİR VAR"

Görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Bina yığma sistemle yapılmış", "Eski ateş tuğlası ile örülmüş", "Demir koymayı unutmuşlar", "Ispanak da daha çok demir var" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosman kara:

Demiri geçtim az beton gitsin diye kolonların içine kağat doldurup beton dökenleride gördük.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

bunu satanı yakalayıp dolandırıcılıktan dava açacaksın. yazık adamın masrafını karşılasın bari.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Alevi gençle evlenen kadının 'Dede nikahı'nda donup kaldığı an
Bisikletini vermedi başına gelmeyen kalmadı! Tehdit edildi, dövüldü, kaza yaptı

Bisikletini vermedi başına gelmeyen kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.