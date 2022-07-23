Definecinin kazmayı vurup topraktan çıkardığı taşın içi altın dolu çıktı - Haberler

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Definecinin kazmayı vurup topraktan çıkardığı taşın içi altın dolu çıktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Define kazısı gerçekleştiren bir şahıs, detektörünün alarm verdiği yeri kazmaya başladı. Kısa süreli kazma darbelerinin ardından bir taşa ulaşan defineci, taşı kırdığında altınlarla karşılaştı.

Define videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu videolardan bir tanesi daha Instagram üzerinden paylaşıldı.

DEDEKTÖRÜ ALARM VERDİ

Uzun bir süre arama gerçekleştiren defineci, en sonunda dedektörünün alarm verdiği yeri kazmaya başladı. Kısa süreli kazma darbelerinin ardından ise taşa ulaştı.

İÇİNDEN ÇOK SAYIDA ALTIN ÇIKTI

Definecinin ulaştığı taştan çıkanlar ise ekran başındakileri şaşına uğrattı. Çünkü taştaki gizli bölmeden ok sayıda altın çıktı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (1)

Qwe Qwe:

Alayı yalan bunların. Bu videolar sayesinde milleti tuzaklarına çekip define bulma vaadiyle kandırıp paralarını topluyorlar.

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