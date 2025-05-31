Dedenin İstiklal Marşı'na Duygusal Veda

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde bir dedenin ıslanmaması için sırtına aldığı torunu ile sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinlediği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.