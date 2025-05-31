Dedenin İstiklal Marşı'na Duygusal Veda

Dedenin İstiklal Marşı'na Duygusal Veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir dede, şemsiye tutarak torunuyla birlikte sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinledi. Bu duygusal anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde bir dedenin ıslanmaması için sırtına aldığı torunu ile sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinlediği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Adana'dan Tom Cruise'u kıskandıracak görüntüler

Adana'dan Tom Cruise'u kıskandıracak görüntüler
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.