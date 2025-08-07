Dede ve Torunun Duygusal Veda Anı

Trabzon'da, dede Kemalettin Aydın, torunu Buğlem Aydın'a veda edemediği için aracın peşinden koşarken görüntülendi. Duygusal anlar, anne Gülistan Aydın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TRABZON'da yaşayan Kemalettin Aydın (61), yaylaya kendisini ziyarete gelen torunu Buğlem Aydın'a dönüş yolunda (4) üzüldüğü için veda edemedi. Kemalettin Aydın, bir süre sonra hareket eden aracın arkasından dakikalarca koşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile birlikte dedesi Kemalettin Aydın'ın Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti. Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden torununa veda edemeyen Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu. Dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar anne Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Görüntülerde, Kemalettin Aydın'ın aracın arkasında koşarken, torunu Buğlem Aydın'ın da araç içinden elini tuttuğu dedesine, 'Dedeciğim çok iyi koşuyorsun' diyerek karşılık verdiği görülüyor.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
