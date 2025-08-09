Dede ve Torun, Hasret Sonrası Yeniden Bir Araya Geldi

Dede ve Torun, Hasret Sonrası Yeniden Bir Araya Geldi
Trabzon'da duygusal vedalaşma anlarıyla sosyal medyada fenomene dönüşen dede Kemalettin Aydın ve torunu Buğlem Aydın, tekrar bir araya geldi. Hasret gideren ikilinin görüntüleri takipçilerinin dikkatini çekti.

TRABZON'da yaylada duygusal vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Kemalettin Aydın (61) ve torunu Buğlem Aydın (4), yeniden yaylada buluştu. Torununa veda ederken arkasından koşarak uğurlayan Kemalettin Aydın, bu kez kendisine koşan torununu kapıda karşıladı. Hasret gideren dede ile torunun görüntüleri, bir kez daha yürekleri ısıttı.

Kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile geçen ay dedesi Kemalettin Aydın'ın, Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti. Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden torununa veda edemeyen Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu. Yayladan dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar, Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

HASRET GİDERDİLER

Yürekleri ısıtan duygusal vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan dede ve torunu, yeniden yaylada buluştu. Ailesiyle yeniden yaylaya çıkan Buğlem, bu kez kendisi koşarak kucağına atladığı dedesiyle hasret giderdi. Dedesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Buğlem, dedesiyle oyunlar oynayıp, neşeli vakit geçirdi.

Gülistan Aydın, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavuşma anlarını sosyal medyadan, "Bu kez torunu dedesine koştu" notuyla paylaştı. İlgi çeken görüntüleri izleyen takipçiler, önceki vedalaşma anını anımsatarak, "Kavuşmalarına çok sevindik, bu anı bekliyorduk" yorumları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
