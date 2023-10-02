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Darıca'da Yağış Sonrası Yollar Onarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bozulan yollar, bakım çalışması yapılarak yeniden trafiğe açıldı. Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis ve Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki yollarda meydana gelen parçalanma ve çökmeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.