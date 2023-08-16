Darıca'da ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü ağaca çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Yeni Mahallesi Çifte Selviler Sokak'taki bir park girişinde A.K. idaresindeki 41 ANV 266 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zarar gören ağaçların parçalarını ise belediye ekipleri topladı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.