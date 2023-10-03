Damat Silahlı Saldırıdan Sonra Dünyaevine Girdi

Diyarbakır'da, 5 Eylül'de gelin adayı F.A. ile birlikte düğün salonuna gireceği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan damat Ahmet Erdem, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Erdem, silahlı saldırının ardından 25 gün sonra Batman'da gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Damat Erdem, düğün boyunca davetlilerle halay çekti.

Olay, damat adayı Ahmet Erdem (20) ile gelin adayı F.A.'nın Diyarbakır Kayapınar ilçesi Gaziler semtindeki bir düğün salonunda gerçekleştirecekleri düğün sırasında yaşandı. Damat Ahmet Erdem, gelin adayı F.A. ile birlikte düğün salonuna gireceği sırada Selahattin A., elindeki tabanca ile damat Ahmet Erdem'e kurşun yağdırdı.

Vücudunun farklı yerlerine 8 kurşun isabet eden Ahmet Erdem ile seken kurşunun isabet ettiği 10 yaşındaki E.K. yaralandı. Saldırgan Selahattin A. saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet Erdem ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. E.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunan Erdem, özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu olaydan yaklaşık 5 saat sonra saldırgan yakalanmıştı.

Emniyette ifadesi alınan Selahattin A., ifadesinde akrabası da olan gelin adayı F.A.'yı sevdiğini ve istemeye gittiklerini ancak ailesinin kızı kendisine vermediklerini ardından kızı başkasına verdiklerini öğrenince saldırıyı gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Selahattin A., çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Batman'da yeniden düğün yapıldı

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan damat Ahmet Erdem, bu kez Batman'da düğün hazırlıklarına başladı. Çift, Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Damat Erdem'in halay çektiği görüntüler de kameraya yansıdı. Düğüne HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı. - BATMAN