Bursa'da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine evleneceğine pişman etti. Damat una ve yumurtaya bulanırken, yangın tüpüyle ateşi de söndürüldü.

- Damadı evlendiğine pişman ettiler

Una ve yumurtaya bulanan damat, yangın tüpüyle ateşi de söndürüldü

BURSA - Bursa'da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine evleneceğine pişman etti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geleneklerini yaşatan damadın arkadaşları, ellerine ne geçtiyse damada attı. Kovalarla su dökülen damat, una ve yumurtaya bulunmaktan kurtulamadı. Vatandaşların camlardan ve araçların arkasından izlediği anlarda, bir kişinin ise yangın tüpüyle gelmesi dikkat çekti. Yangın tüpünü damada boşaltan arkadaşı, geri kalanını ise diğer arkadaşına sıktı.

Eğlencenin eksik olmadığı düğünde, damat evlendiğine evleneceğine pişman oldu.