Dağ keçisi yavrularıyla birlikte böyle görüntülendi
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Hakkari'de dağ keçisi yavrularıyla birlikte görüntülendi. Sık sık Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolu kenarında görünen dağ keçileri, bu defa da Hakkari girişinde görüntülendi. İki yavrusu ile birlikte kent merkezinin yakınlarına kadar inen dağ keçisinin tekrar dağlık alana yönelmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Dağ keçisi yavrularıyla birlikte böyle görüntülendi
HAKKARİ - Hakkari'de dağ keçisi yavrularıyla birlikte görüntülendi.
Sık sık Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolu kenarında görünen dağ keçileri, bu defa da Hakkari girişinde görüntülendi. İki yavrusu ile birlikte kent merkezinin yakınlarına kadar inen dağ keçisinin tekrar dağlık alana yönelmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yaşam