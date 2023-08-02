Dağ keçisi yavrularıyla birlikte böyle görüntülendi

Hakkari'de dağ keçisi yavrularıyla birlikte görüntülendi. Sık sık Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolu kenarında görünen dağ keçileri, bu defa da Hakkari girişinde görüntülendi. İki yavrusu ile birlikte kent merkezinin yakınlarına kadar inen dağ keçisinin tekrar dağlık alana yönelmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.