Dağ Keçisi Keban Baraj Gölü'nden Kurtarıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'ne düşen dağ keçisi, balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ağın ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Ağın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Uğur Selçuk, sabah saatlerinde su üzerinde bitkin haldeki keçiyi fark etti. Selçuk, arkadaşının yardımıyla göle düşen keçiyi teknesine alarak kıyıya çıkarıp güvenli bölgeye götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
