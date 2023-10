Cumhuriyetin 100. Yılı Küçükçekmece'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 100'üncü yılı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında şarkıcı Cem Adrian Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Sefaköy Kirazlı Sokak'ta toplanan yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ilçedeki sokakları dolaştılar. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin de katıldığı yürüyüş Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Cem Adrian Konseri ile son buldu. Konser öncesi Küçükçekmece Halk Oyunları'nın gösterileri vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Cumhuriyetin coşkusunu marşlarla doyasıya yaşayan vatandaşlar Cem Adrian şarkıları ile keyifli anlar yaşadı.

ÇEBİ: CUMHURİYET BİZİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade ederek, 'Öncelikle kendimi ve bu 100 yılda yaşayan herkesi çok şanslı buluyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılı çok değerli, çok kıymetli, bütün Türkiye coşkuyla kutluyoruz. Bir haftalık bir programımız var, bir haftadır bu programları Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile ilgili devam ettiriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kutlamaların çok daha coşkulu olması gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyet bize özgürlük verdi, Cumhuriyet bize bir vatan verdi, Cumhuriyet o gün kendileri için bir hikaye yazıp onlara kader diye verilmek isteneni reddedenlerin 'kendi kaderimizi kendimiz belirleyelim, kendi hikayemizi kendimiz yazalım' diyenlerin 100 yıl önceki mücadelesinin 100 yıl sonundaki gün bugün. Bunun için çok mutluyuz. Cumhuriyet hürriyet, bağımsızlık, eşitlik ve adalet demek, Cumhuriyet fırsat eşitliği demek. Cumhuriyet bizim için bir yaşam biçimidir, yaşasın Cumhuriyet? dedi.

'ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIZ'

Vatandaşlardan Ezgi Şahin, 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Bizlere böyle bir Cumhuriyet bıraktığı için Ata'mıza sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'

Püren Korkut ise 'Her Türk milleti gibi ben de Cumhuriyeti çok heyecanlı kutluyorum, çok heyecanlıyım. Bugüne kadar Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla büyüdüm. İki çocuğum var, onları da Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla büyüteceğim. İyi ki Türk'üm, ne mutlu Türk'üm diyene' ifadelerini kullandı.