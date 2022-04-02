Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek ünlenen genç, bu kez benzin istasyonuna gitti
Haberler.com - Yaşam
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini başarılı bir şekilde taklit eden ve sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya, şimdi de akaryakıt fiyatlarına dikkat çektiği video ile gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini birebir taklit edebilen ve mimiklerini de oldukça benzer şekilde taklit eden Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara dikkat çekmek için akaryakıt istasyonuna giden Nahya, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek pompacıdan araca 50 TL'lik yakıt koymasını istiyor. İşte ne oluyorsa bu andan sonra oluyor.
Haberler.com - Yaşam