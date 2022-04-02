Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek ünlenen genç, bu kez benzin istasyonuna gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini birebir taklit edebilen ve mimiklerini de oldukça benzer şekilde taklit eden Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara dikkat çekmek için akaryakıt istasyonuna giden Nahya, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek pompacıdan araca 50 TL'lik yakıt koymasını istiyor. İşte ne oluyorsa bu andan sonra oluyor.

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