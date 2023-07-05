Çukurova Belediyesi Su Oyun Parkları Hizmete Başladı

Çukurova Belediyesi'nin su oyun parkları, çocuklara hem eğlence hem de serinleme imkanı sunuyor. Parklar haftanın 5 günü açık olacak.

Çukurova Belediyesi'nin su oyun parkları hizmet vermeye başladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Yazın tatile gitme imkanı bulamayan çocuklarımız bu parklarımızda hem eğleniyor hem de serinliyor" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin su oyun parkları, bakım günü olan pazartesi ve cuma günleri dışında haftanın 5 günü açık olacak. Belediyeevleri Mahallesi Kurtuluş Parkı, Toros Mahallesi Ercan Çetin Doğal Parkı, Huzurevleri Mahallesi Akın Özdemir Çocuk Parkı ve Mahfesığmaz Mahallesi İnge Beyhan Amaçer Çocuk Parkı'nda yer alan su oyun parkları; sabah 09.00 ile akşam 16.30 saatleri arasında çocuklara hizmet verecek.

Başkan Çetin, Adana'da sıcak yaz aylarında çocukların serinlemesi için su oyun parkları projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Kısa zamanda su oyun parklarımızın sayısını 4'e çıkardık. Yazın tatile gitme imkanı bulamayan çocuklarımız bu parklarımızda hem eğleniyor hem de serinliyor. Haftanın 5 günü hizmet veriyoruz çünkü iki gün bakım yapmak zorundayız. Bu durum çocuklarımızın sağlığını düşünmemizden kaynaklanıyor" dedi.

Geçen yıllarda saat 16.00'ya kadar açık olan parkların çocukların istediği üzerine 16.30'a kadar açık tutulduğunu aktaran Çetin, "Açılış saatini de sabah 10.00'dan 09.00'a çektik. Çocuklarımızı su oyun parklarında eğlenirken mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Su oyun parklarına çocuklarımızın gösterdiği ilgi bize ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" diye konuştu.