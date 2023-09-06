Çukurova Belediye Başkanı Özel Çocuklarla Yaz Kampında Buluştu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Biz de Varız Destekleme Derneği ve Adana Rotary Kulübü'nün hayata geçirdiği proje kapsamında Karataş'taki yaz kampında özel çocuklarla bir araya geldi.

Kampa eşi Ayşe Çetin ile birlikte gelen Başkan Soner Çetin, özel çocukların büyük ilgisi ile karşılaştı. Başkan Soner Çetin'e derneğe ve kamp organizasyonuna verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi. Başkan Soner Çetin, plaketini Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in elinden aldı.

Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak'ın çok sayıda olumlu proje üretip hayata geçirdiğini belirten Başkan Soner Çetin plaket için teşekkür ettiği konuşmasında, "Bu projelerden biri de bu yaz kampıdır. Burada özel çocuklarımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Sanırım bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Bundan sonra da geleneksel olarak düzenleneceğini düşünüyorum. Çukurova Belediyesi olarak biz de kampın düzenlenmesine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık. Bundan dolayı plaket verildiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak da desteklerinden dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından özel çocukların gösterileri beğeniyle izlendi, Başkan Soner Çetin ve davetliler özel çocuklarla vakit geçirdi. Etkinliğe Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve özel çocukların aileleri de katıldı.