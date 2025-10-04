Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Gazze meselesini bahane edip hükümeti hedef alanlara öfke kustu. Ünlü, sert ifadelere yer verdiği videoyu "Şerefsizler, dinleyin!" notuyla paylaştı.

Haftalık sohbet videolarında güncel konulara değinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün son paylaşımı da dikkat çekti.

Ünlü, videoda şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de meşhur selefiler Tayyip Bey'e çatıyor. Tayyip Bey Gazze için 'sokağa çıkın' demiyormuş. 15 Temmuz başarılı olsaydı CIA, MOSSAD, Amerika, Yunanistan, İran bizi işgal mi etseydi? Selefiler bunu istiyor. Memleketin ortasında video yayınlıyorlar. 'Keşke FETÖ darbesi başarılı olsaydı' demek istiyor. Bunun izahı budur. Sen mi çıktın sokağa? Selefiden, IŞİD'ten, El-Kaide'den kim çıktı? Müslümanlar, cemaatler, Muhammed Efendi Hazretlerimizin müritleri çıktı.

Siz Suriye'yi Irak'ı mahvettiniz. Irak'ta Suriye'de bütün ehl-i sünneti astınız, kestiniz. Şimdi çıkıp Tayyip Bey'imize iftira edip 'biz Gazzeciyiz' deyip Gazzeci oldunuz. Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil hükümet düşmanlığı. Sizin derdiniz ehl-i sünnet düşmanlığı. Bunların hepsi terörist. Bunlar asker, polis öldürmeyi bilir."

