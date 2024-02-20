Cübbeli Ahmet Hoca'dan Feyza Altun'a sert tepki: Allah onu cehenneme soksun

Şeriat karşıtı bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'a tepki gösterenlerden biri de Cübbeli Ahmet Hoca oldu.

"ALLAH DA ONU CEHENNEMİNE SOKSUN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Feyza Altun tutuklansın" etiketiyle "Allah da onu cehennemine soksun" ifadelerine yer verdi.

"SOKMA TABİRİYLE SÖVDÜĞÜ İÇİN..."

Feyza Altun'a ettiği bedduadan sonra gelen yorumlara cevap olarak bir paylaşım daha yapan Cübbeli, "Bana 'niye Feyza'ya cehenneme sokma bedduası yaptın, hidayet duası yapamaz mıydın?' diyenlere derim ki; o bizim şeriatımıza ve dinimize 'sokma' tabiriyle sövdüğü için ben de ona 'Allah onu cehenneme soksun' diye beddua ettim" dedi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o paylaşımı;