Çorumlu Vatandaş Umre İçin Biriktirdiği Parayı Afrika'ya Bağışladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan Ramazan Bayık, umre için biriktirdiği 40 bin lirayı Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Sungurlu Müftüsü Süleyman Eroğlu, vatandaşın bu örnek davranışı için teşekkür etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ramazan Bayık isimli vatandaş, umre için biriktirdiği parayı Afrika'daki kardeşlerine bağışladı.

Sungurlu Müftüsü Süleyman Eroğlu, "Hayırsever vatandaşımız umreye gitmek için para biriktirdiğini ancak televizyonda Afrika ile ilgili izlediği bir programlardan etkilenerek, biriktirdiği 40 bin lirayı Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladı" dedi.

Müftü Eroğlu, bu örnek davranışından dolayı vatandaşa teşekkür ederek, hayır duada bulundu. - ÇORUM