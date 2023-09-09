Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Arifegazili köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. Köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu ve Boğazkale Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinalarının yardımıyla yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında 100 dönüm otluk alan ve çok sayıda ağaç kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM