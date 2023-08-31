ÇORUM'un Laçin ilçesinde bulunan ormanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

ÇORUM'DA ORMAN YANGINI

ÇORUM'un Laçin ilçesinde ormanda yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede etkili olan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

Yangın bu akşam Laçin ilçesi Gökgözler ve Kuyumcu köyü arasında bulunan ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çorum ve çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Sarp kayalıklardan oluşan bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.