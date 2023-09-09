Çorum'un İskilip ilçesinde anız yangını çıktı

Çorum'un İskilip ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan anız yangını korkuttu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kuruçay önü Karakaya mevkiinde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Vatandaşlar 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM