Çorum'un Alaca ilçesinde traktör ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörün ters şeride girerek ticari taksi ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda traktör ve otomobil hurdaya döndü. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörün ters şeride girerek ticari taksi ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Alaca istikametine seyir halinde olan Satılmış Kaya yönetimindeki 19 LD 803 plakalı traktör ters şeritte ilerlerken kavşaktan dönmeye çalışan Olgun Özkan yönetimindeki 19 T 2514 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil hurdaya döndü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra takside yolcu olarak bulunan Oğuzhan Özkan yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yolda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ayrıca traktörden yola sızan yağ nedeniyle başka bir kazanın yaşanmaması için Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri yolu yıkarken kumlama çalışması yaptı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM