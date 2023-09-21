Çorum'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorum'da sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının yapılması amacıyla kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sahipsiz hayvanların halk sağlığını tehdit eden boyutunun giderilmesi ve doğal yaşam alanlarına kavuşturulması için alınan tedbirler görüşüldü.

Çorum'da sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının yapılması amacıyla kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Birlik Müdürü Necat Yazıcı katıldı.

Toplantıda, il genelinde devam eden kısırlaştırma, küpe ve çip takımı ile rehabilitasyon çalışmalarıyla sahipsiz hayvanların halk sağlığını tehdit eden boyutunun giderilmesi, doğal ve uygun yaşam alanlarına kavuşturulmasına dair birliğe üye belediyeler tarafından alınan tedbirler görüşüldü.

Dağlı, vatandaşların ve hayvanseverlerin sahipsiz hayvanları sağlık sorunlarına yol açacak şekilde meskun mahal sınırlarında beslememelerini isteyerek, özellikle parklar, oyun alanları ve okul bahçeleri civarında kontrolsüz hayvan bakımı yapılmamasının büyük önem arz ettiği vurguladı.

Sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde meskun mahalde beslenmelerinin daha büyük sorunlara yol açacağına işaret eden Dağlı, sahipsiz hayvanların beslemelerini yapmak veya sahiplenerek bakımlarını üstlenmek isteyenlerin belediyelerin hayvan barınaklarına müracaat ederek veteriner hekimlerin önerileri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği kaydetti.

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