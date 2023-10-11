Çorum'da öğrenci servisi kaza yaptı

Çorum'da öğrenci servisi kaza yaptı

Kazanın ardından 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi, traktörün kazayağına çarptı. Kazada 12 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Karaoğlu Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demirşeyh okulu öğrencilerini taşıyan E.K. yönetimindeki 33 NJM 69 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen 35 AJ 464 plakalı traktörün kazayağına çarptı. Kazayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci, kaza yerine gelen ambulanslarla tedbir amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.