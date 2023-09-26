Çorum'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 3 köpek telef oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bahçesinde bulunan 3 köpek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 2004. Sokak'ta Mehmet Ali Tanrıkulu'na ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler evi sardı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, bahçede bulunan 3 köpek telef oldu, bir köpek ise belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM