Çorum'da Anız Yangınında 100 Dönüm Alan Zarar Gördü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangını, ağaçlık alana sıçradı ve yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Sungurlu Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Boğazkale Belediyesi ve Sungurlu İlçe Özel İdaresi'nin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde anız yangınının ağaçlık alana sıçraması sonucu yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.
Arifegazili köyünde bir çiftçinin tarlasında başlayan anız yangını, çevredeki ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine köye Sungurlu Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Boğazkale Belediyesi ile Sungurlu İlçe Özel İdaresi'nin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle içinde ağaçların da bulunduğu yaklaşık 100 dönüm alanda zarar meydana geldi.