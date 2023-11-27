Çorum'da 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Osman Koçak, evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çorum'da 77 yaşındaki kişi evinin banyosunda ölü bulundu.
Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesindeki ikamet eden Osman Koçak'tan 2 gündür haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Koçak'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Koçak'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam