Çorlu Belediyesi Taziye Paketi Projesiyle Vatandaşlara Destek Oluyor

Çorlu Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşlara destek olmak amacıyla 'Taziye Paketi' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yakınlarını kaybeden vatandaşlara içerisinde nohutlu pilav ve ayran bulunan taziye paketi veriliyor.

Çorlu Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşlara destek olmak amacıyla "Taziye Paketi" projesini hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AA muhabirine, sosyal destek çalışmaları kapsamında Çorlu'da yaşayan vatandaşlara yönelik yardımların artarak devam ettiğini söyledi.

Kentte dayanışma ve yardımlaşmayı artıracak bir projeye daha imza attıklarını ifade eden Başkan Sarıkurt, Çorlu'da defnedilen vatandaşların ailelerine destek olmak amacıyla "Taziye Paketi" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Sarıkurt, proje kapsamında yakınlarını kaybeden vatandaşlara, içerisinde nohutlu pilav ve ayran bulunan taziye paketinin verildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün de Taziye Paketi projemiz ile kentimizde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu artırarak acılarını paylaştığımız yakınını kaybeden hemşerilerimize destek veriyoruz. İlçemizde defnedilen vatandaşlarımızın yakınları talep etmeleri halinde bu uygulamamızdan faydalanabilecekler. Çorlu Belediyesi olarak kıymetli hemşerilerimizin sevinçlerini, hüzünlerini, mutluluklarını hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz."