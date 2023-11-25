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Çöpten aldığı Türk bayrağını çantasına koydu... O anlar kamerada

Sancaktepe'de yaşlı bir adam çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koydu. Yaşlı adamın bu hareketi takdirle karşılandı. Çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koyan yaşlı adamı gören ve cep telefonu ile o anları çeken kadın, 'Çok güzelsin be dayı. Helal olsun. Çöpe attıkları Türk bayrağını katladı, aldı' diyerek duygularını ifade etti.