Çöpte bulunca gözlerine inanamadı, video çekip Türkiye'deki tüm ev kadınlarına seslendi

Geri dönüşüm tesisinde çalışan bir vatandaş, çöp yığınlarının arasında altınlardan yapılmış altın bileklik buldu. Altın bilezikle video çeken vatandaş, Türkiye'deki tüm ev hanımlarına seslenerek, "Çiğköfte yoğururken kenara koyuyorsunuz, sonra çöplerle birlikte buraya geliyor. Lütfen dikkat edin" dedi.

Türkiye'deki bir geri dönüşüm tesisinde görevli vatandaş, çöplerin ayrıştırılması sırasında hayli değerli olarak bilinen ve altınlardan yapılan bilekliği buldu. Önce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, daha sonra video çekmeye karar verdi.

İLGİNÇ BİR YERDE DURURKEN BULDU

Bilekliği, çok ilginç bir yerde bulduğunu belirten vatandaş, "Bakın, bakın nerede buldum. Çiğköfte yoğururken çıkarıyorsunuz, sonra unutuyorsunuz. Çöp atarken araya karışıp, buraya kadar geliyor" dedi.

"LÜTFEN DİKKAT EDİN"

Konuşmasında ev kadınlarına seslenen vatandaş, "Evi temizlerken çıkaranlar da oluyor. Lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının videoya yaptığı, "O benim düğünümden kalma kanka", "Çiğköfte 45 bin TL'ye patladı" şeklindeki yorumlar ise okuyanları güldürdü.