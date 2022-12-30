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Çok güzelsin Gaziantep! Metroda anne ve bebeğine yapılan jest izleyenleri mest etti

Yaşam Haberleri

Gaziantep'te metroda yolculuk yaptıkları sırada bir bebeğin ağladığını gören gençler, hep birlikte ninni söyleyerek bebeği susturdu. Bu görüntüler izleyen herkesin övgüsünü topladı.

Gaziantep'te kaydedilen renkli görüntüler sosyal medyada vatandaşların beğenisini kazandı. Metroda ilerledikleri sırada bir bebeğin ağladığını fark eden gençler, bebeği susturmak için güzel bir harekete imza attılar.

HEP BİRLİKTE NİNNİ SÖYLEDİLER

Hep bir ağızdan ninni söylemeye başlayan gençler, hem bebeği susturdu hem de bebeğin annesinin yüzünü güldürdü. Gençlerin bu hareketi, metrodakiler dahil olmak üzere o anları izleyen herkesin takdirini kazandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

Gaziantep Yaşam Haberler

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