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Çocukluk hayalleri ve bugünün meslekleri: İstanbullular ne anlatıyor?

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Kadıköy'de yapılan röportajda, İstanbullulara çocukluklarındaki meslek hayalleri ve şu anki meslekleri soruldu. Farklı cevaplar alındı; kimisi hayallerine ulaşırken kimisi farklı yollarla hayatını sürdürüyor. Ortak nokta ise mutlu bir yaşam sürmenin, hayallere ulaşmaktan daha önemli olduğuydu.

İstanbul'un kalbinin attığı yerlerden biri olan Kadıköy'de bugün ilginç bir röportaj gerçekleştirdik. Çocukluktan itibaren herkesin hayallerinde bir meslek vardı. Kimisi bu hayallerine ulaşmayı başardı kimisi ise başka yollarla hayatına yön verdi. Ancak en önemli şey, mutlu bir yaşam sürdürebilmektir.

Biz de Kadıköy'deki İstanbullulara, çocukluklarındaki meslek hayallerini ve bugün gerçekleştirdikleri meslekleri sorduk. Farklı ve renkli cevaplarla karşılaştık.

''ÇOCUKKEN NE OLMAK İSTERDİNİZ?''

Kadıköy sokaklarında karşılaştığımız vatandaşlar, çocukluk hayallerini anlattıkça yaşamlarının yönü ve seçimleri hakkında keyifli sohbetler ortaya çıktı. Ancak bazı cevaplar, hayallerin her zaman gerçeğe dönüşmeyebileceğini de gösterdi. Bir kişi çocukken futblcu olmayı hayal ederken şu an kuyumculuk sektöründe çalışıyordu.

SONUÇ: MUTLU BİR YAŞAM HAYALLERDEN DAHA ÖNEMLİ

Hayallerin peşinden gitmek önemli olsa da, hayatın sürprizlerle dolu olduğu ve her zaman beklediğimiz gibi gitmeyebileceği de bir gerçek. Kadıköy'deki röportajımıza katılanların ortak noktası ise şu oldu: Önemli olan, hangi yolda olursak olalım, mutlu bir yaşam sürdürebilmek.

Çocukluk hayalleri ve bugünün meslekleri: İstanbullular ne anlatıyor?
Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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