Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehrine giren çocuklarını kurtarmak isteyen bir baba boğularak hayatını kaybetti. Olayda çocuklar sağ salim kurtarılırken baba ise cansız bedeniyle bulundu.

Çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesi serinlemek için Fırat Nehrine giren çocuklarını kurtarmak isteyen baba, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Birecik ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ne bağlı Adalar mevkiinde meydana geldi. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki çocuk, aileleriyle gittikleri piknik yerinde, serinlemek için Fırat Nehrine girdi. Yüzme bilmedikleri için boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz nehre atladı. Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Sudan çocukları canlı babası ise ölü çıkarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi sağ salim kurtararak, sudan çıkarırken baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Suda boğularak hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.