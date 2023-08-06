Çocuklarına çeyiz için başladı, 10 yıldır terzilik yapıyor

DÜZCE - Düzce'de çocuklarının çeyizlerini dikmek için Halk Eğitim Merkezi'nde kurslara başlayan Ümran Usta, 10 yıldır terzilik yaparak hazır giyime meydan okuyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş nakış kurslarına çocuklarının çeyizini hazırlamak için başlayan Ümran Usta, daha sonra bunu mesleği haline dönüştürmeyi istedi. Pazar tezgahlarında satılması için şalvar ve etek diken Usta, 10 yılın sonunda ise kendi dükkanını açtı.

Halk Eğitim Merkezi'nde başladığı kursun hayatını değiştirdiğini söyleyen Ümran usta, "Terzi olmak için değil de amacım çocuklarıma çeyiz hazırlamaktı. Kursta nakışın yanı sıra dikişte dikmemiz gerekiyordu. Ufkum genişledi. Arkadaşlar, komşular, etraftan daha fazla giysi istemeye başladılar. Daha geniş bir kitleye ulaştım. Evimin üst katında birkaç pazar tezgahına şalvar, etek dikiyordum. Böylelikle başladı" dedi.

Dikiş dikmekten keyif aldığını belirten Ümran Usta, "Dikiş dikmek aslında çok zevkli. Bildiğimiz her şey zevkli ve kolaydır. Bilmediğiniz şeyler zordur ve zevk alamazsınız" diye konuştu.

Hazır giyime inat makinesiyle dikmeye devam ediyor

Hazır giyim markalarının yaygınlaştığı bu dönemde müşterilerinin isteklerine göre ürünler diken Usta, "Terziler giysi daraltır ya da paça kısaltır konumuna geldik ama terzinin işçiliğini beğenip tercih eden de de çok fazla. Hazır giyimde beden olmayabiliyor, boyda sıkıntı olabiliyor. Terziye insanlar o zaman gidiyor. Ne istediğine bağlı. İnsanlar mağazaya gider ürünleri beğenmez, bedeni olmaz ya da boyda sıkıntı yaşar. O zaman bize gelir. Memnun da kalır" ifadelerini kullandı.